Parada para adequação de sistemas vai afetar abastecimento de Mossoró

A Caern, em parceria com a companhia de energia elétrica, vai prosseguir no trabalho de adequação dos seus sistemas para atuar no mercado livre de energia, como vem fazendo desde o ano passado.

Na próxima semana, serão realizados serviços em estruturas das regiões Oeste e Seridó, havendo a necessidade paralisação no abastecimento por um período de doze horas, sempre das 7h às 19h.

Na terça-feira (11), a parada será no poço PT-24, em Mossoró. Serão afetados os bairros Planalto 13 de Maio, Bom Jesus e Inocoop do Alto do São Manoel. Após o serviço, com a retomada do funcionamento, o abastecimento estará completamente normalizado em até 48 horas.

Na quarta-feira (12), será a vez da estação de bombeamento 1 (EB-1) do sistema produtor integrado de Caraúbas. Toda a cidade será afetada e a normalização do abastecimento se dará também em até 48 horas após a conclusão do serviço.

Na quinta-feira (13), o serviço de adequação será feito na estação de bombeamento 2 (EB-2) do sistema produtor integrado Manoel Torres, localizada em Jardim de Piranhas. A paralisação no abastecimento vai afetar Caicó e Jardim de Piranhas, com total recuperação em até 48 horas.

Todos esses sistemas migrarão para o mercado livre de energia já a partir de junho.