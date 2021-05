Lixo descartado nas ruas causa obstrução do sistema de drenagem de Mossoró

Desde o início deste ano um mutirão de obras e serviços vem sendo realizado para prevenir possíveis alagamentos em pontos críticos de Mossoró com a chegada das chuvas.

Para evitar transtornos, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), orienta a população para o descarte correto do lixo.

Após as últimas chuvas que alagaram algumas ruas de Mossoró, as equipes da SEIMURB intensificaram os trabalhos realizando limpeza em bocas de lobo, canais, galerias, bueiros, em vários bairros da cidade. As ações resultaram na retirada de grande volume de lixo que estava obstruindo o sistema de drenagem.

Embora se trate de um trabalho contínuo, é preciso que a população também faça a sua parte e colabore com o poder público para manter a cidade limpa. A orientação é que a população não jogue lixo em locais impróprios, gerando obstrução na rede de drenagem, consequentemente alagamentos com as fortes chuvas.

A secretaria de Infraestrutura já verificou diversas melhorias apresentadas pelos serviços e obras realizadas em canais, bueiros e galerias com o Mossoró Limpa.

O mutirão montado pelo Executivo municipal passou por bairros como Bom Jesus, Belo Horizonte, Teimosos, Barrocas, Paredões, Planalto Treze de Maio, Três Vinténs, Parque das Rosas, Centro, entre outros que seguem recebendo as benfeitorias.

“As equipes da SEIMURB iniciaram o trabalho já nos primeiros dias da nova gestão, num trabalho preventivo. De início, ao menos vinte pontos críticos foram mapeados”, explicou Brenno Queiroga, secretário municipal de Infraestrutura.