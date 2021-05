Veja quem deve procurar a segunda dose da Corona em Mossoró nesta segunda, 10

A Prefeitura de Mossoró informou nesta segunda-feira (10) quem são as pessoas que devem procurar uma Unidade Básica de Saúde para garantir a conclusão do cronograma de vacinação com a segunda dose da Coronavac.

Com a chegada de novas doses do vacina produzida pelo Butantan, o município vai contemplar profissionais de saúde e idosos que tomaram a primeira dose do imunizante entre os dias 23 e 27 de março.

O município recebeu 1.010 doses da Coronavac, no entanto, de acordo com o levantamento feito pela Secretaria de Saúde, ainda há 1.000 pessoas aguardando a segunda dose, dentro do período especificado. Por isso, se fez necessário priorizar este público que aguarda há mais tempo.

“Recebemos bem menos do que precisamos em termos de doses e só vamos poder atender, por enquanto, as pessoas com o ciclo mais atrasado”, explica a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas.

Lembra, ainda, que as datas especificadas incluem, além dos idosos (que já estavam sendo vacinados com a D2 desde o dia 3 de maio), os profissionais de saúde que também estão com a segunda dose atrasada.

A aplicação tem início às 13h, em 10 UBSs do município. Veja a lista abaixo:

UBS Vereador Lahyre Rosado

- Alto do Sumaré;

UBS Maria Soares da Costa

- Alto de São Manoel;

UBS Chico Costa

- Santo Antônio;

UBS Dr. Francisco Nazareno Gurgel

- Bom Pastor;

UBS Dr. Lucas Benjamim

- Abolição 3;

UBS Dr. José Leão

- Alto da Conceição;

UBS Ildone Cavalcante de Freitas - Barrocas;

UBS Dr. Moisés Costa Lopes

- Redenção;

UBS Marcos Raimundo Costa

- Belo Horizonte;

UBS Dr. Epitácio da Costa Carvalho

- Pintos.