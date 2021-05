Segunda etapa de vacinação contra a influenza começa nesta terça, 11

Começou nesta terça-feira (11) a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Nesta fase, que segue até o dia 8 de junho, devem procurar uma Unidade Básica de Saúde para receber a imunização os idosos de 60 anos ou mais e os professores.

A vacinação acontece nas 46 UBSs das zonas urbana e rural do município. É preciso levar documento oficial com foto, comprovante de residência e, no caso dos professores, um comprovante de vínculo na educação.

A primeira fase da campanha, encerrada ontem (10), priorizou crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Pessoas desse público que ainda não foram vacinadas, ainda podem procurar uma UBS para receber a dose da vacina.

De acordo com a secretária de saúde de Mossoró, Morgana Dantas, os idosos foram incluídos nesta segunda etapa de vacinação para não haver conflito com a campanha de vacinação contra a Covid-19.

Lembra que, se algum idoso ainda não tomou a dose do imunizante contra a Covid-19, este deve procurar, primeiramente, esta imunização, devendo ser respeitado um prazo de 15 dias para buscar a imunização contra a influenza.

A vacina trivalente protege contra o H1N1, H3N2, dois tipos de Influenza A e Influenza B Sazonal. O chefe de imunização de Mossoró, Etevaldo Lima, lembra que é fundamental que as pessoas que têm direito, procurem uma UBS para se proteger contra essas doenças.

“É de fundamental importância quem faz parte dos grupos prioritários receber essa vacina para estar se protegendo, reduzir os riscos de complicações pela influenza, reduzir os riscos de infecções hospitalares, principalmente diante do cenários que estamos vivendo com a pandemia da Covid-19, com a questão dos leitos clínicos e também de UTI, praticamente, esgotados. Então é importante quem faz parte dos grupos prioritários estar se imunizando o quanto antes”, diz.

VEJA AS DEMAIS ETAPAS DA CAMPANHA:

3ª Etapa – de 09/06 a 09/07

Comorbidades

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso

Trabalhadores Portuários

Forças de Segurança e Salvamento

Forças Armadas

Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade

População privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas