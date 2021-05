Sindicato dos médicos atesta funcionalidade regular do Hospital São Luiz

O Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte (Sinmed RN), visitou o Hospital São Luís, referência para Covid-19 em Mossoró e no alto oeste. O Presidente do Sinmed, Dr. Geraldo Ferreira conheceu de perto as instalações e a capacidade de leitos de UIT Covid disponíveis na unidade.

O hospital tem 30 leitos de UTI e mais 20 que transferiu para a maternidade Almeida Castro em razão de disponibilidade de oxigênio.

“São então 50 leitos de UTI, mais 25 de enfermaria. Tem 4 leitos de UTI vagos e 7 de enfermaria. Como é hospital de referência em toda região ainda não sentiu a queda no número de casos que já é observada nas UPAS” explica Dr. Geraldo.

Outro dado que chamou a atenção do Sinmed, foi o número de mortalidade nas UTIs do Hospital são Luiz que hoje é de 58% e na média geral do hospital a mortalidade dos casos de Covid é de 35%, sendo recuperados quase 7 em cada 10 pacientes que chegam ao São Luís. Desde o início da Pandemia até hoje foram internados no São Luiz mais de 1.600 pacientes.

Outro hospital de referência no atendimento a pacientes com Covid-19 é o Rafael Fernandes, que hoje tem seus 10 leitos de UTI lotados.

“A Covid-19 é assim, ontem detectamos queda do número de casos e a UPA Belo Horizonte relativamente tranquila, o mesmo não observamos nos hospitais, que apesar de contar com vagas, ainda se encontram com alta lotação” diz o presidente do Sinmed.