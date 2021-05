MS atende a solicitação da Governadora e enviará doses da Coronavac ao RN

O Rio Grande do Norte receberá novas doses da vacina Coronavac entre esta e a próxima semana. O anúncio foi feito nesta ter-feira (11) pela Governadora Fátima Bezerra em suas redes sociais.

“Pessoal, uma notícia importante! Atenção aqui, por gentileza! A coordenadora do PNI, Franciele Francinato, nos retornou hoje a respeito do nosso pedido de mais vacinas CoronaVac para a segunda dose de quem já tomou a primeira”.

De acordo com a Governadora, entre essa e a próxima semana, o estado deve receber mais dois lotes de CoronaVac, sendo um com 34.200 e outro com 35 mil doses.

Somadas às 15.600 doses que já recebemos, o RN vai atingir 84.800 das 87 mil doses que havia solicitado. O envio de novas doses da Coronavac é fruto da solicitação da Governadora do Estado junto ao Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e a Defensoria Pública Estadual (DPE/RN) que seguem postulando uma solução que permita concluir o quanto antes a imunização dos já mais de 87 mil potiguares que estão com a segunda dose (D2) da Coronavac em atraso

“Um passo muito importante para equalizarmos a situação do atraso da D2. Seguimos na luta. Não sossegarei enquanto todo o povo do Rio Grande do Norte não estiver vacinado” finaliza a Governadora.