Readequação da mobilidade na Av. João da Escóssia segue em ritmo acelerado

Após a realização de estudo técnico na Avenida João da Escóssia, a Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESEM), através da Gerência de Trânsito, deu início ao projeto estrutural para a construção de canteiro central no prolongamento da avenida.

Os serviços estão sendo realizados pela Secretaria de Infraestrutura. As obras para a construção do canteiro central vão impedir que o condutor realize manobras perigosas que venham causar acidentes. A medida tomada pela Secretaria de Mobilidade tem como objetivo melhorar a mobilidade e zerar o número de acidentes no trecho.

“O ponto principal para chegarmos a essa intervenção foi o grande número de acidentes na região. Fizemos todo um planejamento, com simulações, acompanhamento de velocidade, comportamento dos condutores, uma série de protocolos para chegarmos a conclusão do cenário mais eficiente”, relatou Luís Correia, diretor executivo de mobilidade.

O diretor da pasta ainda lembra que é preciso reduzir a velocidade e redobrar a atenção no trecho em obras.

“Importantíssimo a ajuda da população, conduza seu veículo com atenção e diminua a velocidade. Por conta das obras, somente uma faixa está liberada. A via está totalmente sinalizada com cones, fitas e barreiras. O local conta com a presença dos agentes de trânsito, que orientam os condutores”, relatou Luís Correia.