CPI da Covid-19 ouve representante da Pfizer sobre compra de vacinas

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura possíveis omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia da Covid-19, que está sendo realizada no Senado, ouve, nesta quinta-feira (13), o gerente-geral da farmacêutica Pfizer na América Latina, Carlos Murillo.

O depoimento de Carlos Murillo começou às 10h30. Os Senadores querem que ele explique as negociações para a venda de vacinas contra a Covid ao Brasil.

Ontem, à CPI, o ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten disse que a Pfizer encaminhou em setembro carta ao governo brasileiro, que levou 2 meses para responder. Para a CPI, a carta da Pfizer mostra que o governo não priorizou compra de vacinas.

A sessão de ontem foi marcada por contradições no depoimento de Wajngarten, pedido de prisão e bate-boca entre Flávio Bolsonaro e Renan Calheiros.