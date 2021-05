Parque Municipal Maurício de Oliveira reabre nesta sexta-feira, 14. O equipamento será aberto para acesso ao público às pistas para caminhada e corrida, observando o disposto no decreto estadual que estabelece funcionamento com 50% de sua capacidade máxima.

O Parque Municipal Maurício de Oliveira será reaberto nesta sexta-feira (14) em conformidade com o que preconiza o decreto estadual de nº 30.562/2021.

O equipamento será aberto para acesso ao público às pistas para caminhada e corrida, observando o disposto no decreto estadual que estabelece funcionamento com 50% de sua capacidade máxima.

Neste primeiro momento, o parque funcionará de terça-feira a domingo, nos seguintes horários: das 06h às 10h e das 14h às 18h.

A Gerência de Educação Ambiental trabalha para reabrir os demais equipamentos do Parque Municipal a partir de 21/05/2021.

Orientações aos usuários:

- Uso de máscara;

- Álcool em gel;

- Distanciamento social.

A Diretoria de Meio Ambiente e Urbanismo ressalta a importância do Parque Municipal enquanto espaço voltado para qualidade de vida da população. Além disso, é necessário que os usuários colaborem com as medidas de biossegurança para usufruir do espaço público com responsabilidade e segurança.