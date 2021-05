Hoje, 13 de maio, é dia nacional de luta contra o racismo. Neste dia, a governadora Fatima Bezerra sancionou três leis da deputada Isolda voltadas para o povo negro e comunidades populares tradicionais.

A solenidade de sanção das leis aconteceu hoje no auditório da governadoria de forma híbrida - parte presencial com representantes marisqueiras, benzedeiras e povos tradicionais, a vereadora de Natal Brisa Bracchi, Giselma Omilê da SEMJIDH, a deputada Isolda e a governadora.

As leis sancionadas hoje foram: Lei Chiquinha Ferreira que declara as benzedeiras como patrimônio imaterial do RN, reconhecendo os saberes ancestrais; Medidas de proteção aos povos tradicionais; Apoio às atividades econômicas das marisqueiras potiguares.

Estas são leis que buscam proteger e gerar oportunidades para aqueles e aquelas de culturas diferenciadas para que sejam contemplados com as políticas do Estado do RN.

Dona Chiquinha Ferreira de 111 anos participou da solenidade de forma virtual e agradeceu à governadora e à deputada. Baba Melqui, representando os povos de terreiro, destaca o olhar sensível do governo para criar oportunidades aos povos que mais precisam.

Também neste dia Isolda solicitou a criação de Delegacia de Polícia Especializada em Crimes de Racismo e Intolerância Religiosa.

A deputada acredita que, com suas leis, o Estado pode fortalecer a proteção e potencializar os povos e comunidades tradicionais. E a adequação do sistema com a criação de uma estrutura destinada ao atendimento de crimes raciais é medida que se impõe como forma de assegurar proteção especial aos grupos citados nas leis.

“Estas são lutas antigas do movimento e nosso mandato está à disposição, bem como acreditamos na sensibilidade deste governo de Fátima Bezerra para pôr em prática as leis sancionadas hoje como também concretizar a delegacia especializada rumo a um RN mais igual”, diz Isolda.