Mossoró vacina pessoas de 40 anos com comorbidades a partir desta segunda

Durante o final de semana, os vacinadores no Ginásio do Sesi e nos dez postos espalhados pela cidade, conseguiram ministrar 4.525 doses, tanto de CoronaVAc (d2) como de AstraZeneca; o trabalho avança nesta segunda-feira, 17, vacinando pessoas com deficiência, cadastradas BPC, com AstraZeneca

A Prefeitura de Mossoró começa a vacinar nova faixa etária das pessoas com comorbidades contra Covid-19: 40 anos ou mais, nesta segunda-feira (17), no ginásio do Sesi. Durante o final de semana foram aplicados 4.525 doses. O município dá sequência à vacinação com o imunizante Astrazeneca em pessoas com deficiência, cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O trabalho de vacinação neste final de semana transcorreu na maior tranquilidade.



Segundo a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, as pessoas com as comorbidades relacionadas pelo Ministério da Saúde, no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, devem apresentar a comprovação da (s) comorbidade (s).

"É importante que as pessoas levem ao ginásio do Sesi cópias e originais de documento pessoal com foto, comprovante de residência e, principalmente, laudo médico, prescrição médica ou exame comprobatório para que a vacina possa ser aplicada. Estamos avançando na vacinação devido às remessas que estamos recebendo da Astrazeneca", ressalta.

Têm direito à vacinação, a partir desta segunda-feira, pessoas com 40 anos ou mais, portadoras de diabetes melitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, doença cerebrovascular, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, doenças renais crônicas.

Segunda dose da Coronavac

A semana começa com outra boa notícia para quem aguarda encerrar o ciclo de imunização com o imunizante do Instituto Butantan: a partir de segunda-feira (17), já podem receber a segunda dose, idosos e trabalhadores de saúde que receberam a primeira dose também nos dias 1º e 2 de abril. Anteriormente, o limite era o dia 31 de março.

"No final de semana vacinamos com a segunda dose da Coronavac pessoas que haviam tomado a primeira dose até 31 de março e tivemos grande êxito durante a campanha Mossoró Vacina. Agora chegou a vez de ampliarmos ainda mais, contemplando quem tomou a primeira dose até 2 de abril", confirma Morgana.

O público beneficiado deve procurar apenas as dez Unidades Básicas de Saúde (UBS's) que já estavam vacinando com Coronavac sábado (15) e domingo (16)

Pontos de vacinação - 17 de maio (2ª dose Coronavac)

UBS Vereador Durval Costa – Walfredo Gurgel

UBS Raimundo Renê Dantas – Boa Vista

UBS Dr. Joaquim Saldanha – Estrada da Raiz

UBS Dr. Cid Salém Duarte – Abolição 4

UBS Sueldo Câmara – Quixabeirinha

UBS Francisco Pereira de Azevedo – Liberdade 1

UBS Agnaldo Pereira – Vingt Rosado

UBS Dr. José Fernandes de Melo – Lagoa do Mato

UBS Enfermeira Conchita da Escóssia – Abolição 2

UBS Centro Clínico Evangélico Edgard Burlamaqui - Centro





Doses aplicadas neste final de semana passada.

Butantan: 3.551 doses

Astrazeneca: 333 doses

Total de doses aplicadas: 3.884

✅Doses aplicadas em 16/05/2021

Butantan: 507 doses

Astrazeneca: 134 doses

Total de doses aplicadas: 641

❇️Doses aplicadas no final de semana dos dias 15 e 16/05/2021:

Butantan: 4.058 doses

Astrazeneca: 467 doses

Total de doses aplicadas no município(Dos dois laboratório com primeiras e segundas doses):

✅4.525 doses aplicadas