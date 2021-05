Reforma da Praça do Alto da Conceição transformará equipamento em centro de convivência familiar

Os moradores do Alto da Conceição e bairros próximos irão ganhar um equipamento novo e acessível a todos. A revitalização da Praça Alípio Bandeira irá possibilitar não só maior acessibilidade, mas ainda uma série de outras melhorias previstas nas obras realizadas pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB).

O planejamento é tornar o equipamento público um centro de convivência familiar com espaços voltados para todas as idades. A quadra de esportes, por exemplo, será totalmente revitalizada. A urbanização é outro ponto que passará por melhorias, bem como ampliação do estacionamento e modernização no sistema de iluminação.

Nesta segunda-feira, (17), técnicos da Prefeitura de Mossoró realizaram vistoria nas obras que começaram na semana passada e seguem em ritmo acelerado. “Estamos modernizando, reformando um importante equipamento, ao lado do Mercado do Alto da Conceição. Todo o entorno será beneficiado com essa obra, pois trata-se de uma região de comércio, onde o mercado público também passa por reforma. Vamos deixar um local propício para a caminhada dos idosos e das demais pessoas que vem para cá fazer exercícios físicos”, frisou o prefeito Allyson Bezerra.

O investimento é de aproximadamente 370 mil reais gerando mais conforto e segurança para a população. “Todo mundo que passava aqui no Alto da Conceição via essa praça abandonada, dava até uma angústia ver a situação, mas graças a Deus chegamos por aqui. A praça ficará dentro do padrão que nós estabelecemos que é um local agradável para todas as famílias. Um lugar adequado para caminhar, praticar esportes”, destacou Brenno Queiroga, secretário municipal de Infraestrutura.

As obras na praça do Alto da Conceição têm a aprovação dos moradores que há muitos anos aguardavam pelos benefícios. “É muito importante ter essa reforma, pois as crianças precisam de um local para brincar e os idosos também necessitam do seu espaço. É bom porque fazia muito tempo que estava precisando de uma reforma, vai ficar uma praça bonita, boa pra todo mundo”, comemorou a doméstica Elizabete Dantas da Silva.

Aldenir Sabino é morador do bairro e há trinta anos frequenta a praça. “Para nós idosos é uma beleza, uma maravilha essa reforma. Há muito tempo a gente esperava por essa obra. Tudo vai melhorar, aqui por exemplo, a turma pratica esportes e a quadra estava muito acabada”, contou o aposentado.