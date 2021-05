Estado deixa vacinas da Pfizer na grande Natal e distribui Coronavac aos municípios. As 16,6 mil doses da Coronavac serão destinadas a finalização do esquema vacinal para os potiguares que estão com a segunda dose do imunizante em atraso. Já as vacinas da Pfizer, mais de 18 mil unidades por conta das condições diferenciadas de armazenamento, foram divididas entre municípios da Região Metropolitana de Natal.

Na tarde desta segunda-feira (17) mais um lote de vacinas será distribuído através da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap) para os municípios potiguares. A carga com mais de 35 mil imunizantes da Coronavac/Butantan e da Pfizer permitirá o avanço da campanha de imunização contra a Covid-19 em duas frentes.

A primeira é a finalização do esquema vacinal para os potiguares que estão com a segunda dose da Coronavac em atraso. Com o apoio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, a Sesap encaminhou 16,6 mil doses direcionadas exclusivamente para diminuir o déficit na vacinação com o imunizante produzido em São Paulo.



Veja vídeo





Já as vacinas da Pfizer, mais de 18 mil unidades por conta das condições diferenciadas de armazenamento, foram divididas entre municípios da Região Metropolitana de Natal. A orientação aos municípios de Parnamirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante e Macaíba, além da capital, é que as doses da Pfizer sejam direcionadas às pessoas com comorbidades, com deficiência permanente e gestantes.

A plataforma RN+ Vacina registrava até esta tarde 876.932 doses aplicadas no estado, sendo 582.711 pessoas atendidas com ao menos a 1ª dose do esquema de vacinação