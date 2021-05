Como comprar online sem precisar usar o cartão de crédito?

Existem diversas opções de produtos para comprar na internet e as vezes o cartão de crédito pode não ser a melhor maneira de efetuar o pagamento – Fonte: Unsplash

O e-commerce é uma realidade no Brasil com um volume de vendas que deve atingir 110 bilhões de reais segundo a Ebit|Nielsen. Comprar online é algo cada vez mais fácil, exigindo poucos cliques e com anúncios personalizados e e-mails direcionados que chegam em clientes em potencial a todo momento.

Mas uma dúvida justa paira no ar: e para quem não tem cartão de crédito?

O cartão de crédito é desde o princípio da internet o principal meio de pagamento dessas compras. Afinal, como não dava para pagar em dinheiro, a opção era informar os números do cartão, número de segurança, data de expiração e fazer o pagamento.

Desbancarizados e segurança

O Brasil contava com 45 milhões de desbancarizados em 2019. Isso mudou bastante no último ano e a inclusão de fintechs também focou em oferecer contas bancárias para pessoas que não tinham uma. Esses consumidores em um site que só oferece cartão de crédito como pagamento estavam excluídos automaticamente.

A segurança também é uma preocupação. Afinal um site que não é seguro pode ser uma rede de pesca para dados que permitem o uso desse cartão de forma criminosa indiscriminadamente. Ou então o acesso de hackers que interceptarão a informação.

Dito isso fica óbvio que um e-commerce precisa buscar o máximo número possível de métodos de pagamento, afinal é uma questão de conforto: para que perder um cliente que não tem cartão ou que não se sente seguro em informar seus dados?

Um dos setores que mais tem a ensinar nesse sentido são os cassinos online. A variedade de métodos de saque e depósito são incentivados, inclusive em avaliações como a que a plataforma Grandes Ganhadores faz.

Hoje esses sites oferecem PIX, boleto bancário, carteiras eletrônicas e até criptomoedas e competem entre si pelo prêmio de quem se adapta melhor à necessidade da freguesia.





Como comprar sem um cartão de crédito?

Você não tem um cartão de crédito? Até tem, mas já está no limite? Ou então não confia neles para fazer uma compra online? Aqui vão algumas dicas de possíveis alternativas.

O PIX é uma excelente opção recente porque permite a transferência automática (assim como o cartão) a qualquer hora do dia e até nos fins de semana. Ele é seguro porque não envolve a informação de dados que podem ser usados para outro propósito. Aquele QR Code que você escanear com seu app bancário conectará seu pagamento à conta da empresa e pronto.

O velho e bom boleto dá mais trabalho. Ou você imprime e paga no boca do caixa ou em uma lotérica ou escaneia/copia e cola o código e paga com seu app bancário. O pagamento também demora pelo menos um dia útil, mas a segurança é um ponto muito positivo.

Muitos sites hoje permitem a transferência bancária, especialmente envolvendo os cinco grandes bancos brasileiros: Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil e Santander. O próprio site do comércio irá abrir um terminal que conecta a esse pagamento e ele é seguro. É outra opção.

Por fim tem as carteiras eletrônicas. A mais famosa delas é o PayPal, mas há várias outras, como Skrill e Neteller. A carteira eletrônica pode permitir que você envie fundos para ela, mas o mais comum é ela ser um intermediário entre a empresa que você está comprando e seu cartão de crédito. Qual a diferença então? É muito mais seguro, porque você não informará os dados de seu cartão na compra e sim apenas o email da carteira eletrônica. Assim como na transferência bancária, um terminal irá abrir.





Conclusão

Os cartões de crédito são muito úteis e podem representar um verdadeiro respiro nas contas familiares. Mas eles também são muito visados por fraudadores e criminosos. Por isso é importante tomar muito cuidado com as informações cedidas e para quem você está dando esse poder. Ter alternativas como as citadas acima sempre é algo bom.