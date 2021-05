PMM prorroga prazo para adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado

A adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) instituído pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal da Fazenda, foi prorrogado até o dia 16 de junho de 2021.

O contribuinte mossoroense teria até esta terça-feira, 18, para aderir ao programa. Entretanto, o decreto Nº 6.040, publicado no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), de 17 de maio de 2021, garante mais tempo para que o cidadão seja beneficiado com esta facilidade de quitação de débitos em atraso.

O PPI viabiliza ao contribuinte, com dívidas junto ao município, quitar seus débitos com descontos que podem chegar até 90% em juros e multas, além do parcelamento em até 60 vezes. Mas, para ser beneficiado é preciso estar atento ao prazo para a adesão, que agora se encerrará no dia 16 de junho.

"O prazo foi prorrogado para garantir que o contribuinte mossoroense tenha tempo hábil para aderir ao programa. O objetivo maior é fazer com que o cidadão seja beneficiado com essa vantagem criada pela Prefeitura de Mossoró, que facilita aos inadimplentes condições para quitar suas dívidas junto ao município. É uma oportunidade única oferecida pela gestão Allyson Bezerra", destacou o titular da Secretaria da Fazenda, Ivo Franklin.

Os contribuintes podem fazer adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado no Portal do Contribuinte da Prefeitura de Mossoró. O atendimento também pode ser feito através do atendimento presencial, na Secretaria Municipal da Fazenda, das 7h às 16h.