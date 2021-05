AMI comemora a chegada de neuropediatra; unidade estava há cinco anos sem a especialidade

O Ambulatório Materno Infantil, AMI, há cinco anos não contava com um médico neuropediatra. Essa realidade mudou nesta quarta-feira (19) com a chegada através da Prefeitura de Mossoró de um profissional dessa especialidade para atender as crianças cujas famílias buscam por diagnóstico e acompanhamento em razão de doenças como por exemplo, autismo e epilepsia.

"Um neuropediatra é de fundamental importância para os quadros da saúde especializada na área infantil. Ele ajudará as famílias no trabalho de identificação das doenças ligadas à área da sua especialidade. Feito o diagnóstico, o município pode dar o acompanhamento multiprofissional e o apoio a estes pacientes e seus familiares", explicou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

Há 2 anos, a trabalhadora informal Maria Lucivânia buscava conseguir uma consulta com um neuropediatra para o filho. Sempre que procurou a rede assistencial do município nunca encontrou, mas agora, Lucivânia está sendo atendida graças a iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de resolver um antigo gargalo no atendimento infantil.

Maria Lucivânia, que trabalha como pasteleira, estava entre as mães que estavam na unidade no primeiro dia de consultas. “Estou muito feliz. Eu levava o meu filho para ser consultado em Areia Branca porque aqui não tinha neuropediatra no AMI. Pagar pela consulta é algo que muita gente não tem condições e quando a Prefeitura de Mossoró resolveu o problema eu fiquei aliviada", revela Maria Lucivânia.

Avanço na saúde é prioridade

Em abril deste ano, a Prefeitura de Mossoró garantiu ao Ambulatório Materno Infantil (AMI) a presença de um psiquiatra infantil. "Era outra especialidade profissional que estava em falta na unidade há vários anos e nós conseguimos em pouco tempo de gestão solucionar o problema", finaliza Morgana Dantas.

Para o Prefeito Allyson Bezerra, os avanços na saúde de Mossoró são tratados como prioridades.

"Avançar na saúde é uma prioridade da nossa gestão, e isso passa essencialmente pelo atendimento básico de saúde. Com esse intuito, em março, realizamos o credenciamento de médicos e garantimos médicos para todas as unidades de saúde do município e também para atender outros locais que necessitavam de especialistas", afirma o prefeito.