O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS), distribuiu, nesta quinta-feira (20), 1.618 cestas básicas a 20 instituições do município de Mossoró.

As doações fazem parte do Programa RN Chega Junto no Combate à Fome, instituído pelo governo do estado visando diminuir os efeitos da pandemia em famílias em situação de vulnerabilidade.

Em um mês de execução do Programa já foram doadas 24.107 cestas básicas a 264 entidades totalizando mais de 253,1 toneladas de alimentos.

Hoje é o segundo dia de entregas de cestas básicas nas regiões Assu-Mossoró, Apodi e cidades do Alto Oeste. Na capital do oeste, a maior quantidade de cestas foram entregues à Secretaria Municipal de Assistência Social, que recebeu 400 unidades.

Também receberam as doações as instituições abaixo:

· Viúva Negrea- Mossoró

· Entidades Informais do Turismo RN

· Centro Feminista 08 de Março

· Centro Estudantil Mossoroense Cem

· Coletivo Para Todos

· Adefim

· Advm

· Fundação Potiguar

· Attransparência- Oeste Potiguar

· Rede Dê-bandeira

· Lima Circos

· Casa do Estudante de Mossoró

· Rotaract Club de Mossoró

· Comissão Pastoral da Terra / Arthur Sabino

· Associação Salinista Esporte Clube

· Projeto Aprender

· Conselho Comunitário do Bairro Teimosos

· Movimento Jovem de Políticas Públicas – Ousadia Juvenil

· Associação Comunitária Reciclando Pra Vida

Ao todo, 67 entidades de 32 municípios das duas regiões estão sendo atendidos pelo programa, sendo entregues pelo Governo do Estado 5.260 cestas básicas.

Em um mês de lançado, o Programa já atingiu os 10 territórios da Cidadania do Estado: Terras Potiguares, Agreste e Litoral Sul, Mato Grande, Sertão Central e Litoral Norte, Trairi, Potengi, Seridó, Sertão do Apodi, Assu-Mossoró e Alto Oeste.

As cestas básicas são entregues a instituições oficiais cadastradas na Sethas e inclui secretarias municipais de assistência social e de turismo, representações oficiais que trabalhadores(as) e famílias em situação de vulnerabilidade social e que também perderam emprego e renda em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

O RN Chega Junto no Combate à Fome é executado pela Sethas em parceria com a Defesa Civil do RN e outras secretarias de estado. É uma ação emergencial devido à pandemia do Governo do RN com a Associação de Supermercados do RN (ASSURN).

Os interessados em colaborar com a campanha podem realizar doações de alimentos que em qualquer supermercado filiado à Assurn..