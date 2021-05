A Prefeitura de Mossoró realizará solenidade de entrega das novas instalações do Hospital Psiquiátrico de Mossoró Dr. Milton Marques de Medeiros, nesta sexta-feira (21), às 19h.

Localizada na antiga Fundação Estadual da Criança e do Adolescente (Fundac), na Rua Francisco Sólon, 36, bairro Boa Vista, a estrutura foi reformada e readequada para o Hospital Psiquiátrico.

O imóvel receberá pacientes do antigo Hospital São Camilo de Lellis. Serão 65 pacientes, para os quais o município destinará tratamento psiquiátrico mais humanizado.

Mais adequado para o bem estar de pacientes, familiares e profissionais, o Hospital Psiquiátrico de Mossoró Dr. Milton Marques de Medeiros é uma conquista do povo mossoroense.

CESSÃO

A Prefeitura de Mossoró buscou parceria com o Governo do Estado para a cessão de uso do imóvel. Investiu na transformação do espaço, que dispõe de cozinha, refeitório, dormitórios, dois postos de enfermagem, duas salas psicossociais, um bloco de cinco salas do setor administrativo, três dormitórios para descanso dos profissionais, cada um com um banheiro.

O diretor do hospital, Elihab Gomes, destaca o avanço. “Ofereceremos serviço mais qualificado com dignidade, conforto e qualidade assistencial de vida, tanto para os profissionais como, principalmente, para os pacientes”, enfatiza.

A secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, enaltece a necessidade de mudança. “O antigo hospital psiquiátrico, no bairro Nova Betânia, não possui mais condições de continuar lá. Enfrenta problemas estruturais. Agora, daremos mais dignidade e uma melhor atenção à psiquiatria e à recuperação dos pacientes”, avalia.