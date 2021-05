Nos últimos dias o vereador Cabo Tony Fernandes tem denunciado a medida tomada pela administração do Partage Shopping, que passou a cobrar taxa de estacionamento aos funcionários e prestadores de serviço que atuam no empreendimento, em sua maioria pessoas assalariadas.

Na busca por uma solução, Tony esteve nesta sexta (21) na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Trânsito, reivindicando que o órgão autorize o estacionamento na Avenida João da Escóssia e vias adjacentes ao shopping, garantindo acessibilidade e segurança aos trabalhadores e população em geral.

“Pedimos uma intervenção urgente do município na regulamentação de estacionamento no local, vindo a atender não só os trabalhadores, mas também os consumidores que reclamam do preço abusivo cobrado para estacionar no interior do shopping”, declarou Tony.