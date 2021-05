A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) comemora neste sábado (22) 21 anos de serviços prestados a Mossoró e a toda região, compreendendo cerca de 64 municípios atendidos pela Instituição.

A Liga Mossoroense foi fundada por meio de uma Associação Civil em 22 de maio do ano 2000, sendo uma entidade sem fins lucrativos e de caráter exclusivamente filantrópico.

“22 de maio é dia de Santa Rita de Cássia, a santa dos impossíveis, que fez o possível para transformar a Liga Mossoroense nessa grande instituição. Nesta data festiva, quero conclamar a sociedade Mossoroense e a sociedade Oestana para mais uma vez entrarmos na luta para grandes e novas conquistas”, destaca Dr. Cure Medeiros, Chanceler da LMECC.

A LMECC oferece assistência especializada em Oncologia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), também realizando atendimentos por meio de convênios e particular.

A Unidade I é o Hospital da Solidariedade. Especializada em radioterapia, esta Unidade se destaca pelo atendimento multidisciplinar que conta com psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, odontólogo, fonoaudiólogo, entre outros profissionais da saúde.

A unidade conta com um moderno Acelerador Linear, utilizado nos grandes centros médicos do país, o que proporciona aos pacientes da região o mesmo tratamento e cuidado dos maiores hospitais oncológicos nacionais.

A Unidade II é o Hospital da Liga Mossoroense, que é especializado no tratamento de pacientes oncológicos, oferecendo os serviços de quimioterapia, pronto-socorro para as intercorrências do tratamento, unidade de terapia intensiva (UTI). Conta, ainda, com um setor de pediatria que atende crianças e adolescentes de até 18 anos de idade.

“A Liga está completando mais um ano e eu parabenizo toda nossa equipe de colaboradores, pois mesmo passando mais um ano de desafios, com o surgimento e enfrentamento da covid-19 nós tivemos um saldo muito positivo. Tanto na parte operacional, com os atendimentos que pudemos prestar aos nossos pacientes e aos pacientes que apareceram devido a pandemia”, ressalta Paulo Henrique Monte, Presidente da LMECC.

A Liga Mossoroense tem como missão o combate ao câncer, oferecendo uma assistência humanizada aliada à alta qualidade de seus profissionais e o uso da mais moderna tecnologia na área, tendo como objetivo prevenir, diagnosticar e tratar doenças oncológicas, adulto e infanto-juvenil, bem como as demais atividades correlatas. Um desafio diário, onde a cura das pessoas é a maior recompensa para uma equipe que trabalha dia a dia com o objetivo de devolver a saúde do próximo.

“Parabenizamos a Liga Mossoroense pelos 21 anos de serviços prestados a Mossoró e região. Nós que fazemos a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mossoró e Região, temos o maior orgulho em fazer parte dessa história”, parabenizou Margarida Costa, Presidente da Rede RFCCMR.

De acordo com a Direção, atualmente a LMECC atende mais de 350 pacientes ambulatoriais por dia em suas Unidades Hospitalares. A maioria dos pacientes atendidos é de Mossoró e região, principalmente dos 64 municípios que compreendem a 6ª Unidade Regional de Saúde (URSAP), sendo tratados desde crianças até idosos.

“Esse último ano foi bem importante para a Liga, onde só na parte ambulatorial fizemos mais de 22 mil atendimentos, cerca de 06 mil atendimentos no pronto-socorro, mais de 07 mil internações e aproximadamente 02 mil cirurgias”, pontua Wamberto Barbosa, Administrador Hospitalar da LMECC.

Outros projetos também são desenvolvidos na Instituição, como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), Programa Institucional de Iniciação Científica Voluntária (PIVIC).

Além disso, a LMECC conta com a parceria da Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região (AAPCMR), que alberga os pacientes de outras cidades que precisam ficar em Mossoró para realizar o tratamento. A Associação possui duas Casas de Apoio, sendo uma adulta e uma infantil.

Mais informações sobre a Liga Mossoroense e seus projetos podem ser acessadas em www.ligamossoroense.org, no instagram @lmecc.solidariedade e no facebook lmecc.mossoro.





ÚLTIMO ANO FOI MARCADO POR AVANÇOS NA ESTRUTURA FÍSICA

Este último ano foi marcado por grandes avanços na estrutura física da entidade. Em outubro do ano passado, a Liga Mossoroense reinaugurou seu Setor de Diagnóstico por Imagem, que conta com aparelhos de última geração capazes de realizar os mais diversos exames de mamografia, ultrassonografia, raio-x e tomografia computadorizada.



“É importante ressaltar também que nós conseguimos crescer em estrutura e em aquisição de novos equipamentos. A equipe está de parabéns e a Liga Mossoroense se torna cada vez maior e mais forte”, comemora Paulo Henrique Monte, Presidente da LMECC.

Mais recentemente a Instituição foi contemplada e aprovada no plano de expansão do Ministério da Saúde e receberá em breve um novo acelerador linear, o Clinac-CX, o mesmo que também será entregue em várias cidades do país, em hospitais de referência do tratamento oncológico.

Além disso, a Liga adquiriu um novo tomógrafo computadorizado. O equipamento irá proporcionar uma melhor resolução no diagnóstico dos pacientes com câncer, sendo atualmente o que se tem de mais moderno no mercado.

“São avanços consideráveis, pois passaremos a contar com dois Aceleradores Linear, além de um novo tomógrafo. Recebemos a visita do Supervisor de Operações da Siemens, que certificou nossa estrutura, ou seja, nos adequamos a padrões internacionais”, salienta Wamberto Barbosa, Administrador Hospitalar da LMECC.

Por último, a instituição conseguiu junto ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte a cessão do prédio da antiga Escola Estadual Jardim de Infância Modelo, que fica localizado quase em frente a Unidade II da LMECC.

Com a cessão deste prédio, a Direção planeja transferir a recepção para este novo local, bem como todos os consultórios e as enfermarias para administração de quimioterapia. Também está nos planos construir um pronto-socorro mais amplo e equipado, totalmente voltado para o tratamento oncológico, sendo o primeiro da cidade nesse modelo.

“A instituição está crescendo e a população quem ganha com isso. Hoje em dia as pessoas não precisam ir para centros como Fortaleza, Natal ou Recife para ter tratamento em excelência. Os pacientes de Mossoró e dessa região que engloba 64 municípios podem ser atendidos aqui com qualidade de equipamentos de ponta e profissionais qualificados”, frisa o Administrador.

O Chanceler da Instituição pede apoio a toda sociedade, para que a entidade continue crescendo e num futuro próximo possa expandir ainda mais sua estrutura e capacidade dos seus serviços, ofertando um trabalho de excelência e qualidade a todos que precisarem.

“Precisamos fazer uma nova estrutura hospitalar e nessa estrutura aumentar a capacidade de internação e de realização de exames. Enfim, Mossoró e região Oeste, conclamo a todos vocês, para que ricos e pobres tenham a mesma oportunidade nesta grande luta contra o câncer. Para que juntos, possamos vencer e lutar para termos um grande serviço, exemplo para o Rio Grande do Norte e para o Brasil”, conclui Dr. Cure Medeiros.