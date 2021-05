O Governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou a abertura de concurso público com 94 vagas para a Secretaria da Fazendo do Estado (Sefaz). O anúncio foi feito por meio da conta oficial do gestor no Instagram. O edital também já foi publicado no Diário Oficial.

De acordo com o governador, esse será o primeiro concurso público do Estado com a nova lei que garante 20% das vagas para negros.

Ao todo, são 50 vagas para o cargo de auditor fiscal; 13 para auditor fiscal contábil – financeiro; 20 para auditor fiscal jurídico e 11 para auditor fiscal de tecnologia da informação. A remuneração, comum a todos os cargos, é de R$ 16.045,30, para uma carga horária de trabalho de 40h semanais.

O concurso será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e constará de 3 fases;

a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

c) avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As inscrições devem ser realizadas no período de 7 a 28 de junho de 2021, por meio do site: http://www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_ce_21. A taxa de inscrição, no valor de R$ 180,00, deve ser paga até o dia 20 de julho.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para serem realizadas no dia 15 de agosto de 2021, na cidade de Fortaleza.

Veja o edital completo AQUI, a partir da página 68.