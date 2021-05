2.566 pessoas não procuraram a D2 da Coronavac em Mossoró. A secretaria de Saúde Morgana Dantas, afirma que o município tem doses suficientes para zerar a fila de espera pela D2 do imunizante Coronavac e pede que estes compareçam ao Ginásio do Sesi para aplicação da segunda dose.

Neste fim de semana a Campanha Mossoró vacina imunizou com segunda dose da Coronavac 1.474 idosos e profissionais de saúde que estavam em atraso na imunização. Mas o número que chama a atenção é o de quem não compareceu para ser imunizado, 2.566 pessoas não procuraram uma das dez Unidades Básicas de Saúde que estavam abertas para completar o esquema vacinal.

“No final de semana Mossoró estava com dez Unidades Básicas de Saúde abertas para vacinas as pessoas que estavam com a sua D2 em atraso, porém nós temos um déficit ainda de mais de 2.550 pessoas que não procuraram as Unidades para fazer a sua dose, então hoje o Ginásio do Sesi está aberto esperando essas pessoas para fazerem a sua segunda dose. Então o município de Mossoró convoca todos que estão com a segunda dose em atraso para comparecer ao Ginásio do Sesi e fazer sua segunda dose” relata Morgana.

A Secretaria destaca ainda a importância de completar a imunização com a aplicação da segunda dose. “Não deixem de procurar o Sesi para tomar sua segunda dose. É muito importante que sua segunda dose seja feita, mesmo para quem passou da sua data”, explica a secretaria.

Já a vacinação com o imunizante Astrazeneca da Fiocruz, ocorreu neste sábado no Ginásio do Sesi. A aplicação da primeira dose contemplou 602 pessoas com comorbidades e deficientes com 30 anos ou mais.

Documentos comprobatórios de comorbidades e de deficiência precisam ser apresentados, juntamente com cópias, para que seja possível a vacinação desse público.

“A vacinação com a primeira dose da Astrazeneca acontece esta semana nas Unidades Básicas de Saúde e também no Ginásio do Sesi. Estamos aguardando mais doses, para avançar na vacinação. A prefeitura está preparada para realizar a imunização de forma rápida, organizada, sem aglomeração”, explica a titular da pasta.

Veja a documentação necessária:

COMPROVAÇÃO DE COMORBIDADES

- DOCUMENTO PESSOAL COM FOTO

- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

- LAUDO MÉDICO, PRESCRIÇÃO MÉDICA OU EXAME COMPROBATÓRIO

OBS: APRESENTAR DOCUMENTOS ORIGINAIS E CÓPIAS.

COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA

- DOCUMENTO PESSOAL COM FOTO

- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

- COMPROVAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)

OBS: APRESENTAR DOCUMENTOS ORIGINAIS E CÓPIAS.