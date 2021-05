O Secretário Municipal de Infraestrutura Brenno Queiroga, afirmou nesta terça-feira (25) em entrevista ao Jornal Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, que as obras da Ponte Rodoviária sobre o Rio Apodi- Mossoró, na Rua Benício Filho Ilha de Santa Luzia, estão em fase de licitação e que dentro de 60 dias serão retomadas.

“Esta obra está em licitação neste momento a gente espera que daqui a 60 dias nós já tenhamos a empresa ganhadora do processo para poder dar a ordem de serviço” destaca o Secretario.





Brenno Queiroga destaca que esse período de 60 dias para a licitação deve coincidir com a finalização do período chuvoso em Mossoró e as obras poderão ser retomadas e finalizadas o mais breve possível.

Questionado ainda sobre a recuperação dos calçamentos em Mossoró, Brenno falou sobre o trabalho que vem sendo feito nas ruas da cidade com a pavimentação e recuperação de importantes trechos como por exemplo as ruas do Bairro Abolição III.

“Os tapa buracos das ruas de Mossoró estão diferentes, quando fazemos o tapa buraco já refazemos a linha d’água, que é o escoamento da água, essa é uma determinação do Prefeito Allyson para que o trabalho fique bem feito, então estamos fazendo uma área maior para deixar resolvido o problema e não ficar refazendo o serviço todo mês” explica Brenno.

Ainda de acordo com o Secretario o trabalho de tapa buracos continua no Alto de São Manoel, Planalto Treze de Maio e em outros pontos da cidade.

Para solicitar a recuperação de ruas e pavimentação o Secretario desataca que a população tem ao seu alcance a ferramenta Mossoró Conectada que foi criada pela Prefeitura de Mossoró para possibilitar maior interação com a população, facilitando o acesso dos mossoroenses aos serviços municipais que facilita a comunicação.

“A população pode acessar o aplicativo Mossoró Conectada mostrar lá o buraco da sua rua, a rua que está sem pavimentação, o lixo na rua, você entra lá e com três cliques já informa para nós o problema e nós vamos lá resolver” frisa Brenno.