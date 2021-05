Chamamento Público para o MCJ virtual vai até amanhã; 200 artistas serão beneficiados

O Mossoró Cidade Junina 2021 virtual, vai acontece de 12 a 27 de junho e irá beneficiar com auxílio financeiro, mais de 200 artistas da cidade. São mais de 100 envolvidos no espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró, no formato de filme este ano, e mais de 100 outros agentes culturais, em outras programações do MCJ.

A Prefeitura de Mossoró investirá recursos no pagamento de cachê aos artistas dos quatro polos do Mossoró Cidade Junina: Polo Chuva de Bala, Polo Estação das Artes, Polo Cidadela e Polo Cultura Popular. Além do filme do Chuva de Bala, os artistas se apresentarão em lives nos canais oficiais da PMM.

Artistas da terra

O Chamamento Público nº 02/2021 – para credenciamento de apresentadores, artistas e profissionais de arte e cultura para o Mossoró Cidade Junina – segue até amanhã. “Havendo as inscrições que estamos esperando, serão cerca de 70, que se somarão aos mais de 100 do Chuva de Bala”, informa o secretário de Cultura, Etevaldo Almeida.

Continuidade

O apoio da Prefeitura aos artistas de Mossoró não findará no Mossoró Cidade Junina, segundo o secretário. “Estamos trabalhando o edital do Prêmio Fomento Maurício de Oliveira para publicação no início de julho. Essa ação contemplará o segmento artístico em várias categorias. Em breve, teremos mais novidades”, antecipa Etevaldo.