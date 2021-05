Lawrence enaltece chegada da Pfizer e abertura de hospital psiquiátrico

Presidente da Câmara Lawrence Amorim destacou as 1.728 doses da Pfizer que estão sendo destinadas para vacinar mulheres grávidas e puérperas (até 45 dias após o parto). Além deste fato, também recebeu elogios do legislador a abertura do Hospital Psiquiátrico Milton Marques de Medeiros; A estrutura antiga estava inviável em todos os sentidos e a nova garante atendimento de qualidade, com dignidade ao ser humano.

A chegada de novo lote de vacina em Mossoró é tema do pronunciamento do vereador Lawrence Amorim (Solidariedade) na Câmara Municipal de Mossoró. Além da questão ligada ao processo de vacinação, o presidente do legislativo também enalteceu a inauguração do Hospital Psiquiátrico Dr. Milton Marques de Medeiros. Nos dois casos, disse ele, ganha a população com melhor assistência na área da saúde.



Antecipando o alerta para que seja evitada a formação de filas, o vereador Lawrence afirmou que não existe a necessidade de correr para se vacinar. “Ao todo, Mossoró recebeu 1.728 doses da vacina Pfizer, sendo suficiente para atender ao grupo formado por gestantes e puérperas, no segundo caso, aquelas mulheres de até 45 dias do pós-parto”, lembrou o presidente. Ele ainda enalteceu a parceria e o apoio por parte do Sesi Mossoró na vacinação.

Hospital

Na semana passada, aconteceu a inauguração do Hospital Psiquiátrico de Mossoró Dr. Milton Marques de Medeiros. De acordo com o vereador Lawrence, essa era uma situação que não podia esperar mais. A nova estrutura oferece melhor conforto aos seus pacientes e, em conversa com a secretária municipal de saúde, Morgana Dantas, o presidente do legislativo disse que o hospital já entrou em funcionamento. As novas instalações reúnem capacidade de receber 60 pacientes, enquanto a antiga estrutura no São Camilo não oferecia mais o conforto desejado.

Outro ponto importante destacado foi a parceria com o governo do Rio Grande do Norte, que fez a doação do terreno para a construção do novo Hospital Psiquiátrico. “Esperamos que essa parceria continue e sem burocracia, aproveitando prédios estaduais que não estão sendo utilizados. Assim como o hospital, também iremos atrás da governadora para quem sabe, conseguir um prédio que possa sediar a Câmara Municipal”, reconhece e reivindica Lawrence. Em relação a sede do legislativo, o vereador adiantou que já conversou com o governo sobre o assunto e espera que tudo seja resolvido. Essa parceria, segundo o presidente da CMM, vai gerar economia já que a prefeitura e a própria Câmara deixariam de pagar aluguel.

Contratação

Outra boa notícia repassada pelo vereador Lawrence Amorim é a contratação de um neuropediatra por parte do município. O profissional passará a atender uma vez por semana no Ambulatório Materno Infantil (AMI), situação que irá facilitar a vida das famílias que possuem crianças com autismo. Hoje, em consulta particular, cobra-se em torno dos R$ 400,00, o que torna impossível para muitas famílias realizarem a consulta. Entendendo a importância desse atendimento, o vereador já apresentou solicitação junto a secretaria de saúde para que seja ampliado para dois dias.

Pandemia

Em conversa com a secretária municipal de saúde, Morgana Dantas, o presidente do legislativo mossoroense externou sua preocupação com a questão da pandemia da Covid-19 no município. “Nós estamos muito preocupados com os relatos que ouvimos da secretária e pedimos mais cuidado por parte da população”, narrou.

Hoje, em Mossoró, existem 43 pessoas na fila de espera por uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e o vereador alerta que a responsabilidade é de todos.