RN recebe novo lote de vacinas contra a Covid-19 com 122.250 doses da Astrazeneca/Fiocruz

O Rio Grande do Norte recebeu na madrugada desta quarta-feira (26) mais um lote de vacinas contra a Covid-19. A carga de imunizantes, que será distribuída pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), conta com 122.250 de doses da Astrazeneca/Fiocruz.

De acordo com a indicação do Ministério da Saúde, seguindo o Programa Nacional de Imunização (PNI), as vacinas atenderão diferentes públicos com a primeira dose.

O lote da Astrazeneca/Fiocruz servirá para ampliar o início do processo de imunização de quem tem comorbidades, pessoas com deficiência permanente, além de trabalhadores de transporte aéreo e portuários e forças de segurança pública.

A distribuição será feita nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (27), por conta do volume, disponibilizando tempo hábil para organização das equipes de segurança e das salas de vacinação espalhadas em todo o estado, mantendo o padrão de entrega dentro de um dia após o recebimento.

Ainda nesta quinta-feira (27) à tarde também serão recebidas 9.360 unidades da Pfizer. As doses serão voltadas para pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência permanente. A Sesap fará junto aos municípios a coordenação para entrega das doses de vacinas, dentro das orientações do PNI.

Com esses lotes, o estado alcançará a marca de 1,5 milhão de doses disponibilizadas. A plataforma RN+ Vacina aponta que no fim da noite desta terça-feira (25) o estado ultrapassou o milhão de doses aplicadas nos 167 municípios do estado.

Foram 1.001.730 vacinas aplicadas, atendendo 658.584 pessoas com ao menos uma dose e 343.146 potiguares com o esquema vacinal completo.





MOSSORÓ



Em Mossoró, a Secretária de Saúde Morgana Dantas explicou que as doses da AstraZeneca serão destinadas para os grupos prioritários definidos no Plano Nacional de Imunização e para a segunda dose para quem já está na data para recebê-la.

Acrescentou que após vacinar os grupos prioritários no PNI, volta a vacinar por idade, ou seja, quem não têm comorbidades de 59 anos ou menos.



Atualmente, no Ginásio de Esportes do Sesi, estão sendo aplicadas a 2ª dose de CoronaVac (faltam pelo menos 2.090 pessoas receberem a D2 em Mossoró) e a primeira dose da Pfizer para grávidas e puérperas.



Nos 46 postos de vacinação espalhados no município, com o que resta de doses da AstraZeneca, estão sendo vacinadas pessoas com comorbidades com 30 anos ou mais e também quem já está no tempo de tomar a 2 dose desse imunizante.



A secretária Morgana Dantas disse que assim que chegar à Mossoró as doses que desembarcaram em Natal na madrugada de hoje (26), imediatamente será divulgado quem serão imunizados, como e onde, seguindo precisamente o que prevê o PNI.



Ou seja, os grupos prioritários, que deve ser pessoas com 18 anos ou mais, além de os professores da rede pública e privada, em caso de o pedido da governadora Fátima Bezerra ser atendido pelo Ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, para inserir a categoria da educação como prioritários no PNI.