“Satisfação imensa”, diz diretor sobre reação dos pacientes ao novo hospital psiquiátrico

O Hospital Psiquiátrico de Mossoró Dr. Milton Marques de Medeiros (antigo hospital São Camilo de Lellis), localizado no bairro Boa Vista, agora conta com uma estrutura totalmente adequada e confortável para receber os pacientes, que desde o primeiro momento tem demonstrado uma “satisfação imensa”, diz o diretor Eliabe Gomes.

A construção da unidade psiquiátrica só foi possível graças à ajuda e doações de pessoas comprometidas com a saúde mental, como relatou o diretor do Hospital, Eliabe Gomes. “Foi um milagre o que fizemos aqui em pouco tempo”. Relata.

Segundo o diretor, o município já tinha a sessão do prédio, cedido pelo Governo do Estado há um ano, mas somente no começo de 2021, na gestão do Prefeito Allyson Bezerra houve todo o empenho em transformar o espaço onde funcionava a Fundac, para abrigar o Hospital Psiquiátrico.

“Os moradores próximos ao hospital agradeceram a pela ocupação do espaço que estava servindo como ponto de uso de drogas e agora com a instalação do hospital, o bairro ganhou mais segurança” diz.

Eliabe conta que o Prefeito fez uma visita ao prédio e decidiu encarar o desafio de transforma-lo no hospital. Foi traçado então um plano de ação juntando todos os esforços das secretarias, funcionários, colaboração de amigos e parceiros e em menos de dois meses conseguiram adequar esse prédio para receber a demanda do hospital psiquiátrico.

“Fizemos tudo na base da doação, as secretarias se uniram para doar equipamentos, a sociedade de modo geral começou a doar financeiramente pra gente conseguir fazer pequenos ajustes” conta.

Segundo Eliabe não é possível mensurar quanto foi investido já que tudo foi feito por doações e com o trabalho dos próprios servidores do município. “ Para se ter uma ideia, as camas fomos nós que compramos a tinta e pintamos, para além do esforço, financeiro foi um esforço físico para que tudo desse certo” destaca.

O hospital recebeu doações de várias instituições de Mossoró como a Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e a Infância de Mossoró (Apamim) que fez a doação de colchões para os pacientes, assim como outras que doaram bebedouros e equipamentos para estruturar a unidade.

Para o diretor hospital, enquanto profissional da saúde o sentimento de sair de um local totalmente sem condições de atender aos pacientes para um espaço pensado e feito para tratar bem da saúde mental é uma alegria e satisfação.

“Antes de gestor, eu sou profissional de saúde e não podia ser omisso, era impossível enquanto psicólogo não me posicionar acerca daquela realidade vendo os pacientes não terem seus direitos garantidos, ver pacientes serem mordidos por ratos, isso não era garantia de direito, ao contrário, era violação de direito e não tinha como ver aquilo como normalidade” diz.

A satisfação do diretor é a mesma dos pacientes e familiares que agora contam com um hospital em condições adequadas de cuidado e zelo com o tratamento de saúde mental.

Desde o primeiro momento os pacientes têm mostrado uma satisfação imensa, de coisas simples que antes não existiam, a adaptação dos pacientes foi mais rápida do que nós esperávamos, ficamos impressionados com a reação de felicidade deles” frisa.

Eliabe finaliza agradecendo a todos as pessoas que doaram e contribuíram com o hospital, agradece também ao Prefeito Allyson Bezerra pela sensibilidade com a saúde mental, a secretaria de saúde Morgana Dantas pelo empenho e atenção e a toda equipe e funcionários que se dedicaram em todos os momentos.

“Estou aqui com amor, paixão e muita dedicação e agradeço a minha família pelo suporte que tem me dado, agradeço por estar aqui e poder expandir a saúde mental do hospital Milton Marques de Medeiros, isso não tem preço que pague” finaliza