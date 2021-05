Para nomear o profissional técnico que vai atuar nesta função, o prefeito Allyson Bezerra apresentou projeto de lei na Câmara Municipal, transformando 21 cargos comissionados em dois cargos com salário equivalente ao de um secretário (inicialmente só vai nomear um), para atuar exclusivamente na garimpagem de recursos em Brasília para o município de Mossoró

O prefeito Allyson Bezerra, do Solidariedade, percebeu a necessidade urgente de o município de Mossoró ter profissionais atuando diretamente no eixo Mossoró/Brasília para destravar recursos federais destinados para o município de Mossoró nos ministérios.

Para atender a esta necessidade, vista como urgente diante da crise, o gestor solicitou que a Câmara Municipal de Mossoró transformasse 21 cargos comissionados e uma gratificação em duas funções, com salário que equivalente ao de um secretário, para atuar nesta função.

O prefeito Allyson Bezerra explicou que não pretende convocar os dois cargos agora. “Um é certo, porque estamos precisando com urgência dos serviços deste profissional em Brasília em benefício de Mossoró. Isto nunca aconteceu antes e perdemos muitos recursos”, explica.

O projeto não incorre em qualquer despesa além do que já é aprovado no orçamento do município, pois se trata de cargos que já existe e que estavam vagos. E necessidade, foi verificada pelo gestor Allyson Bezerra em visita a Brasília esta semana.

Allyson e a secretária Hubeônia Alencar, de Educação, encontraram mais de R$ 4 milhões no Fundo de Desenvolvimento da Educação destinados a Mossoró, que estavam praticamente perdidos, porque as gestões do passado não prestaram contas dos recursos que usaram.

Junto com a secretaria de Educação já iniciou o trabalho para providenciar esta prestação de contas e adotar as medidas necessárias para reaver os recursos e investir na educação do município, que precisa por demais em diversos setores, principalmente estrutural.

Para manter a busca constante por mais recursos em Brasília, Allyson Bezerra decidiu transformar os 21 cargos comissionados e uma gratificação em 2 cargos com salários equivalentes à de um secretário. Será nomeado apenas um “garimpeiro”.

O projeto de lei foi aprovado em regime de urgência (considerando a urgência por recursos para Mossoró) no Poder Legislativo, e agora segue para sansão do Poder Executivo e posterior implantação por parte da administração municipal. Teve alguns vereadores de oposição, que apoiavam de olhos fechados a gestão Rosalba Ciarlini, que criticaram a urgência do projeto e a necessidade de criar um cargo específico para este fim.

O líder da bancada governista rebateu. “Allyson não está buscado fazer política. Tem se dedicado com foco dia e noite a fazer gestão. Isto tem incomodado muito os que passaram. Hoje a população já sente o impacto dos investimentos, da dedicação, do empenho para fazer o mesmo”, diz o vereador Genilson Alves.