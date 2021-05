Mossoró Conectada: aplicativo agiliza solicitação de demandas pela população

Solicitações como troca de lâmpadas, pavimentação de ruas, tapa-buracos entre outros serviços agora podem ser realizadas sem a necessidade do cidadão se deslocar até as repartições públicas municipais.

Através do aplicativo Mossoró Conectada, a população pode encaminhar suas demandas à Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB).

A integração das solicitações num único aplicativo gera agilidade, economia e otimiza o tempo dos usuários que não precisarão mais ir até a secretaria de Infraestrutura informar as necessidades de sua rua, do seu bairro, da comunidade.

A desburocratização e modernização dos serviços na SEIMURB acompanham a evolução da sociedade em meio a era da tecnologia com a popularização dos smartphones.

O processo de modernização avançou no início do ano com uma série de medidas tomadas pela SEIMURB.

“Quando assumimos em janeiro, a Secretaria de Infraestrutura de Mossoró ainda estava na era do papel. A pessoa tinha que vir até aqui solicitar, por exemplo, uma troca de lâmpada ou pedir a retirada de entulhos”, evidenciou Brenno Queiroga, titular da pasta.

A facilidade de navegação é um dos principais pontos do aplicativo. “Agora todos os serviços da SEIMURB estão disponíveis na palma da mão do cidadão. Basta entrar na loja de aplicativos do seu dispositivo móvel, seja sistema Android ou IOS, buscar por Mossoró Conectada, fazer o download, se cadastrar uma única vez e rapidamente pode começar a solicitar serviços como tapa-buracos, pavimentação de ruas”, destacou o secretário de Infraestrutura.

No aplicativo, o usuário entra no espaço da Secretaria de Infraestrutura, seleciona o serviço e faz a sua solicitação, gerando um protocolo, onde a equipe de servidores irá acompanhar de perto a demanda apontada, inclusive, se ela foi atendida.

Baixe AQUI para android.

Baixe AQUI para IOS.