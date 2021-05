Jovens de 28 anos ou mais com comorbidades começam a ser vacinados em Mossoró. A vacinação para este público foi iniciada nesta quinta-feira (27) e acontece no ginásio do Sesi, de segunda a sábado, das 8h às 16h. No local, também estão sendo vacinados os jovens com deficiências, dessa mesma faixa etária, que estão cadastrados no benefício BPC.

“Vamos vacinar mediante a disponibilidade de doses e estamos na expectativa de receber mais uma remessa de vacinas para assegurar o andamento da imunização”, disse a secretária municipal de Saúde, ressaltando que não é preciso ninguém chegar em horários da madrugada para aguardar em filas.

“Teremos com as vacinas que estão chegando um quantitativo suficiente para atender a todos sem a necessidade de aglomerações, tumultos e longas filas. Pedimos que a população evite este fator de risco e colabore comparecendo ao ginásio do Sesi sem pressa”, conclui.

O ginásio do SESI funciona das 08h às 16h, de segunda a sábado. É exigida a apresentação de originais e cópias da documentação: Laudo médico, prescrição médica ou exame comprobatório da comorbidade, documento pessoal com foto e comprovante de residência. Para as pessoas com deficiência, também, o comprovante de vínculo com o BPC do INSS.