Chamamento Público do MCJ Virtual é prorrogado até esta sexta-feira, 28

O prazo final para recebimento de inscrições no Chamamento Público nº 02/2021 para o credenciamento de apresentadores, artistas e profissionais de arte e cultura para i Mossoró Cidade Junina 2021 Virtual foram prorrogadas. A Prefeitura atendeu aos pedidos da classe artística mossoroense e as inscrições serão recebidas até às 11h desta sexta-feira (28).

O secretário municipal de Cultura Etevaldo Almeida destacou que o diálogo estará sempre aberto para ouvir os artistas para definição das ações de arte e cultura de Mossoró. A entrega da documentação está prevista em lei e é um dos procedimentos obrigatórios para contratação dos profissionais.

“Atendendo a solicitação dos artistas do município de Mossoró, a Prefeitura Municipal através da sua Secretaria de Cultura, prorroga o prazo de inscrição do Edital 02/2021 para participação no Mossoró Cidade Junina até às 11h desta sexta-feira, dia 28 de maio de 2021. A prorrogação se motivou em função da solicitação da classe artística, dos artistas que estão preparando toda sua documentação, todos os documentos necessários que os habilitam a participar da programação do Cidade Junina Virtual. Então, atendendo esse pedido dos artistas nós prorrogamos o prazo de inscrição, mas precisamos fechar a grade de programação”, destacou o secretário.

No último dia 11 de maio, o período de inscrição foi aberto pela Secretaria Municipal de Cultura em razão da preparação dos processos de contratação e cronograma geral da programação que precisa ser finalizado. O prazo foi aberto após publicação do Chamamento Público no Jornal Oficial de Mossoró (JOM). Os documentos necessários para realizar inscrição estão disponíveis no edital no link: http://187.19.199.130/licita/frmlicita.php.

Os artistas e apresentadores terão que comparecer com documentação prevista no edital até às 11h do dia 28 de maio de 2021, na sala da Diretoria Executiva de Licitações, Contrato e Compras, localizada na rua Idalino de Oliveira Nº106, Centro. O edital prevê a participação exclusiva de artistas residentes em Mossoró.

Depois do encerramento do credenciamento do Mossoró Cidade Junina 2021 Virtual, o edital ficará aberto por um ano para receber inscrições para credenciar artistas nos outros eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura. “Esse edital é o publicado para um ano e tem ele vigora por um ano. Os artistas podem se inscrever para participar dos nossos eventos e nossas ações de cultura”, explicou Etevaldo Almeida.

Geração de renda

A pandemia da Covid-19 afetou o trabalho de artistas, companhias e profissionais de eventos culturais. A iniciativa da Prefeitura de Mossoró e da Secretaria Municipal de Cultura de retomar o Chuva de Bala e o MCJ em formato virtual são ações de valorização da classe artística da cidade, gerando renda para a categoria nesse período de restrições de eventos. “Nosso objetivo é fomentar arte e cultura, tomando referência geração de renda para os artistas, cantores, músicos e para as bandas que estão no município de Mossoró. Nosso objetivo é está cada vez mais pensando nossas ações articuladas com os fazedores e fazedoras de arte e cultura do município”, ressaltou o secretário.

FacebookTwitterE-mailImprimirWhatsApp