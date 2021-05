A primeira etapa do Mossoró Mobilidade realizada pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Mobilidade Urbana e Trânsito termina na próxima segunda, dia 31 de maio.

A secretaria convoca a população para participar da consulta pública que visa melhorar a mobilidade da cidade.

“Já recebemos muitas indicações, percebemos que a população tem aprovado a ideia e sugerindo bastante. Aqui fazemos uma convocação, aquele cidadão que ainda não sugeriu, o momento é agora. A administração municipal quer escutar a população, a plataforma é bastante acessível. É muito rápido e fácil, leva apenas alguns minutos”, explicou Luís Correia, diretor executivo de mobilidade.

O secretário da pasta, Cledinilson Morais, afirma que o objetivo do programa é escutar a população e resolver os problemas de mobilidade do município. “Estamos dando vez e voz à população. De maneira inédita, a Secretaria de Mobilidade abre esse espaço para receber indicações sobre o trânsito. Isso é muito importante, vamos construir uma melhor mobilidade de maneira coletiva, ouvindo as opiniões e indicações do povo”, ressaltou.

Para acessar a plataforma basta entrar no endereço eletrônico www.prefeiturademossoro.com.br/mossoromobilidade . Além do site, a secretaria dispõe de um Whatsapp exclusivo que também recebe indicações (84) 9 9621-9837. O sistema estará disponível até o dia 31 de maio.

“Estaremos com a consulta pública até o dia 31 de maio. Após essa data, vamos analisar todas as solicitações. Realizaremos estudo técnico de viabilidade, simulações, acompanhamento do comportamento dos condutores, análise de velocidade da via, entre outros”, finalizou Luís Correia.