Mossoró promove debate sobre saúde da mulher e redução da mortalidade materna

Neste 28 de maio é comemorado o Dia Internacional de Luta Pela Saúde das Mulheres e o Dia Nacional de Luta Pela Redução da Mortalidade Materna. Em Mossoró, a data tem por objetivo principal promover o debate sobre a importância dos cuidados para a saúde das mulheres.

Também visa, fortalecer a necessidade de aprimoramento e promoção das políticas públicas que ajudem a garantir condições de assistência de qualidade no período gestacional e puerperal.

O Comitê Municipal de Prevenção à Mortalidade Materna, infantil e fetal de Mossoró, promoveu em alusão à data comemorativa, uma atividade nesta quinta-feira (27), na Unidade Básica de Saúde Ildone Cavalcante de Freitas, no bairro Barrocas.

A roda de conversa foi realizada às 14h00 no pátio da UBS e reuniu os profissionais de saúde da unidade.

As atividades encontram no atual momento dificuldades impostas pelas restrições da pandemia, mas a equipe foi a campo e conseguiu levar orientações importantes durante o evento.

“A informação tem grande importância para a promoção do debate em torno desses assuntos. A saúde da mulher precisa ser constantemente debatida e ter as suas ações colocadas em prática. Só assim, conseguiremos reduzir os índices de mortalidade materna”, disse Suiann Costa, coordenadora de saúde da mulher e presidente do comitê.

A temática segue sendo trabalhada em todas as 46 Unidades Básicas de Saúde.