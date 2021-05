"Dinheiro na conta", diz prefeito ao anunciar pagamento da folha de maio

O prefeito Allyson Bezerra anunciou nesta sexta-feira (28) o adiantamento do pagamento dos salários dos servidores do município de Mossoró, referente ao mês de maio. Ao todo, são 5.537 servidores beneficiados com o adiantamento.

Ainda de acordo com o prefeito, os valores referentes ao salário base e adicionais, além do 13º dos aniversariantes de maio e parte da folha atrasada do ano de 2020 já estão nas contas dos servidores.

“São R$ 21 milhões de reais que o município de Mossoró injeta de recursos na economia local e, com certeza é um dinheiro que vai correr no comércio local, na costureira, no salão de beleza, o servidor pagando suas contas, na mercearia, na budega, no supermercado, então é a satisfação nossa poder tá antecipando os salários dos Mossoroenses”, disse.

Allyson ainda lembrou que desde o início do ano vem pagando em dia, também, aos servidores terceirizados e que segue cobrando e negociando com as empresas os atrasados relacionados aos contratos feitos ainda na gestão anterior.