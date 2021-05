Mossoró: vacinação para grupo de comorbidades chega a população de 18 anos ou mais

A Secretaria de Saúde de Mossoró anunciou mais uma redução na faixa etária que está sendo imunizada contra a Covid-19 no município.

Nesta quinta-feira (28) passaram a ser vacinadas as pessoas que possuem comorbidades e pessoas com deficiência cadastrados no BPC, que estão na faixa etária dos 18 anos ou mais. A redução foi possível graças à chegada de 8.440 doses da vacina Astrazeneca, nesta quinta-feira (27).

Todas as doses entregues pela SESAP ao município de Mossoró, por meio da segunda Unidade Regional de Saúde Pública (II URSAP), são para a primeira aplicação, que está sendo realizada no ginásio do SESI, de segunda-feira a sábado, das 08h00 às 16h00.

É importante lembrar que as pessoas que estão nos grupos prioritários das comorbidades e deficiências, devem apresentar uma cópia dos documentos comprobatórios, tanto das comorbidades, quanto da condição de pessoa com deficiência beneficiária do BPC do INSS.