Profissionais da educação serão vacinados a partir desta segunda-feira, 31, em Mossoró

Trabalhadores da Educação que atuam em creches e pré-escola passam a ser o novo grupo contemplado pela campanha de vacinação contra a Covid-19; Devem procurar o ginásio do Sesi, no bairro Doze Anos, logo a partir das 8 horas para receber a primeira dose da AstraZeneca que vai ajudar a fortalecer o corpo desta categoria contra a covid19

Os trabalhadores da Educação que atuam em creches e pré-escola passam a ser o novo grupo contemplado pela campanha de vacinação contra a Covid-19 em Mossoró. Estes profissionais poderão tomar a primeira dose da vacina no ginásio do SESI, a partir de segunda-feira, dia 31 de maio.

Veja mais

Mossoró Vacina: prefeito convoca deficientes de 40 anos + sem BPC para receber a primeira dose

Há uma grande expectativa em torno do início da imunização dos trabalhadores da Educação, uma vez que, a vacinação da categoria pode garantir o retorno seguro das aulas presenciais. Essa etapa da campanha de vacinação abrangerá tantos os trabalhadores da Educação pública como da rede privada.



A informação é confirmada por Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde, que comemora: “Estamos com mais esse avanço contemplando a partir da próxima semana, primeiramente, os trabalhadores da educação que estão lotados em unidades onde funcionam creches e pré-escola. Trata-se de algo importante devido à exposição direta com as crianças. Queremos em breve ter mais segurança nas escolas em relação à saúde dos alunos e dos trabalhadores”.

Podem tomar a primeira dose da vacina, desde os professores até os membros da direção, coordenação, supervisão escolar, vigilantes, ASG’s. Portanto, todos os servidores lotados nas referidas unidades. O Ginásio do SESI funciona de segunda a sábado das 08h00 às 16h00.

Os documentos (originais e cópias) exigidos são: documento de identificação pessoal com foto e declaração da instituição de ensino que afirme a condição e a lotação do trabalhador na unidade escolar.