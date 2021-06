38% do efetivo das forças de segurança do RN já foi imunizado contra a Covid-19

Com a aplicação das 1.700 doses da vacina AstraZenaca destinadas às forças de segurança pública que chegaram ao Rio Grande do Norte na última sexta-feira (28), as instituições vinculadas à Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) estão chegando a mais de 38% dos seus efetivos imunizados contra a Covid-19.

Ao término do período de aplicação dos imunizantes desta remessa, que teve início nesta segunda-feira (31), 4.106 agentes de segurança pública do estado estarão vacinados, o que representa 38,31% dos efetivos totais da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP).

Distribuídas de forma proporcional ao tamanho dos efetivos de cada instituição, os cinco lotes recebidos pelo estado resultaram na aplicação de 3.166 vacinas para a Polícia Militar, 501 para a Polícia Civil, 238 para o Corpo de Bombeiros e 201 para o ITEP. Somadas as doses para as instituições federais e municipais que também atuam no Rio Grande do Norte, mais de 7.140 servidores de segurança terão recebido a vacina ao fim desta remessa.

PRIORIDADES

De acordo com nota técnica produzida pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (SEAP), estão sendo priorizados os profissionais mais expostos às ações de combate à Covid19, de maneira escalonada e proporcional, que atuam nas seguintes situações:

- Trabalhadores envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes;

- Trabalhadores envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar;

- Trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra a Covid-19;

- Trabalhadores envolvidos nas ações de implantação e monitoramento das medidas de distanciamento social, com contato direto com o público, independente da categoria.

Vacinas recebidas:

Polícia Militar

Efetivo: 8.264

Doses: 3.166

(38,31% do efetivo)

Polícia Civil

Efetivo: 1.307

Doses: 501

(38,31% do efetivo)

Corpo de Bombeiros

Efetivo: 621

Doses: 238

(38,31% do efetivo)

ITEP

Efetivo: 526

Doses: 201

(38,31% do efetivo)

Polícia Penal

Efetivo: 1.359

Doses: 521

(38,31% do efetivo)

Polícia Federal

Efetivo: 273

Doses: 105

(38,31% do efetivo)

Polícia Rodoviária Federal

Efetivo: 284

Doses: 109

(38,31% do efetivo)

Polícia Penal Federal

Efetivo: 255

Doses: 98

(38,31% do efetivo)

Guarda Municipal (Prefeituras)

Efetivo: 1.386

Doses: 531

(38,31% do efetivo)

STTU (Prefeituras)

Efetivo: 309

Doses: 96

(31,02% do efetivo)

Forças Armadas

Efetivo: 8.139

Doses: 1.576

(19,36% do efetivo)

Total

Efetivo: 22.723

Doses: 7.140

(31,42% do efetivo)