Sesap investiga primeiro caso da nova variante Indiana da Covid-19 no RN

A Secretaria de Saúde Pública (Sesap), investiga possíveis casos da nova variante Indiana do Coronavirus no Rio Grande do Norte. A secretaria enviou para a Fiocruz e Instituto Evandro Chagas (IEC) amostras para investigação a fim detectar possíveis variantes da cepa indiana no estado.

De acordo com nota enviada pela Sesap, foi enviada uma amostra de um paciente suspeito que teve contato com outro positivo para a cepa.

Veja a Nota

"O Estado do Rio Grande do Norte inicia esta semana o envio de amostras para detectar possíveis variantes da cepa indiana. As mostras, de um paciente suspeito que teve contato com paciente positivo para a cepa, será enviada para a Fiocruz e IEC – Instituto Evandro Chagas com a finalidade de investigar possível contaminação pela nova variante no Estado".

Caso seja confirmado, será o primeiro caso oficial de pessoa contaminada com a cepa de variante indiana no Rio Grande do Norte. "Serão priorizadas amostras que atendam a critérios clínicos epidemiológicos", disse a Sesap/RN.