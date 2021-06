Vacina Solidária: 2,5 toneladas de alimentos já foram distribuídas as famílias de Mossoró

Fazer o alimento chegar a quem mais precisa é o objetivo da campanha Vacina Solidaria que já arrecadou mais de 2,5 toneladas de alimentos para ajudar famílias que estão com dificuldades na pandemia.

A campanha recebe doações de alimentos de pessoas que estão sendo vacinadas contra a Covid-19 em Mossoró e distribui para as famílias mais carentes do município.

De acordo com a secretaria de Desenvolvimento Social e Juventude, Janaina Holanda, no último sábado, o 81 famílias receberam as cestas de alimentos na unidade do Cadastro Único, no Centro da cidade. A assistência alimentar é definida por meio dos atendimentos feitos nos equipamentos da rede de assistência social, saúde e pedidos espontâneos.

“A Vacina Solidária está atendendo a várias famílias de praticamente todos os bairros da cidade, tanto da Zona Urbana como da Zona Rural do município. Nós estamos fazendo a doação de duas toneladas e meia de alimentos só da Vacina Solidária. Então, é muito importante dizer para as pessoas que a campanha continua. Quem tiver e puder contribuir com essa campanha faça porque a campanha realmente faz com que esse alimento chegue a quem está precisando”, destacou Janaína Holanda.

A mobilização continua para levar comida para as famílias. As doações de alimentos não perecíveis podem ser feitas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no Centro de Testagem da Covid-19.