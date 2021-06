RN vai receber novo lote com mais 109.540 doses de vacinas contra a Covid-19

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, afirmou nesta terça-feira (1º) que recebeu a confirmação do Ministério da Saúde, sobre o envio de novas doses de vacinas contra a Covid-19 para o estado.

Ao todo, serão 109.540 doses, sendo 95.500 doses da AstraZeneca e 14.040 doses da Pfizer. A data de chegada dos imunizantes, no entanto, ainda não foi definida.

Após a chegada das novas doses, a imunização em Mossoró deve avançar ainda mais. O município já está vacinando trabalhadores da educação, pessoas de 18+ com deficiência e que não recebem BPC, além das gestantes e puérperas de até 45 dias.

A secretaria de saúde informou que recebeu esta semana 342 doses do imunizante da Pfizer. A vacina do farmacêutica norte-americana está sendo utilizada para aplicação em mulheres grávidas e naquelas que estão no período de até 45 dias após o parto.

A titular da pasta, Morgana Dantas, ressalta a importância da vacinação: "Com as vacinas já aplicadas e as que estão sendo disponibilizadas no momento, Mossoró caminha para ter um número cada vez maior de pessoas imunizadas. Logo, isso pode se refletir na ocupação dos leitos hospitalares, porque com mais imunização, teremos menos pessoas internadas", acredita a secretária.

Até às 9h30 desta terça-feira (1º), 73.085 pessoas já haviam sido beneficiadas com a primeira dose de algum imunizante contra a Covid-19. Já com o ciclo de imunização encerrado, isto é, com as duas doses tomadas, Mossoró contabilizava 36.583 pessoas.

Ao todo, 109.668 doses foram aplicadas até agora no município. Os dados constam na página eletrônica do RN Mais Vacina.