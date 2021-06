Inscrições no CredJovem seguem até amanhã (3); crédito é de até R$ 12 mil

Os jovens com idade entre 18 e 29 anos têm até esta quinta-feira, 3, para solicitarem microcréditos através do Programa de Crédito para a Juventude (CredJovem).

Ele é realizado através da Agência de Fomento do Governo do Rio Grande do Norte (AGN). A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude (SMDSJ), aderiu ao programa.

O CredJovem visa garantir a sustentabilidade de empreendimentos da juventude durante a crise humanitária gerada pela pandemia do COVID-19, a partir da concessão de microcrédito para empreendimentos de jovens – formais ou informais, solidários ou convencionais - aliada à breve capacitação de seus jovens gestores para utilização do recurso e sobrevivência na crise.

“Esse programa chega em uma hora muito boa. Será muito importante para os jovens empreendedores porque dará maior autonomia financeira e vai também gerar renda. É muito importante não desperdiçar essa oportunidade e não perder o período de inscrição”, comentou a secretária de Desenvolvimento Social e Juventude, Janaína Holanda.

Podem participar do programa jovens entre 18 a 29 anos com algum tipo de empreendimento e que demonstrem a capacidade de utilização deste recurso para garantir a sustentabilidade do negócio.

Pelo Credjovem é possível obter financiamentos com valores que podem chegar até R$ 12 mil para empreendedores formalizados como Microempreendedor Individual (MEI), há pelo menos 6 meses. E para aqueles que atuam de maneira informal, os financiamentos podem chegar até R$ 3 mil.

O candidato ao microcrédito pode se inscrever através do link http://www.semjidh.rn.gov.br ou acessando o formulário por meio do endereço: http://bit.ly/credjovem.

O jovem também pode se deslocar até o Geração de Oportunidades, no Centro Administrativo Alcides Belo, no bairro Aeroporto, ou entrar em contato pelo número 3315 4991 para tirar dúvidas acerca das inscrições.

MICROCRÉDITO:

Limite de financiamento: R$ 3.000 (Informais)

Limite de financiamento: R$ 12.000 (formalizados com MEI (Microempreendedor Individual há no mínimo 6 meses)

Carência: 3 meses

Juros: 1,5% ao mês se investimento e 1,7% ao mês se capital de giro (pago em dia, juro zero)

Garantia: avalista (permitido aval cruzado/aval solidário)

Prazo para quitação: 12 meses (informais) 24 meses (formais)