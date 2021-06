Vacinação contra Covid continua no feriado de Corpus Christi em Mossoró

Nesta quinta-feira (03) feriado de Corpus Christi, a vacinação contra a Covid-19 continuará ocorrendo em Mossoró. As doses serão aplicadas exclusivamente no Ginásio do SESI, no bairro Doze Anos.

“A vacinação prossegue no feriado para que tenhamos mais pessoas sendo imunizadas com a primeira dose. É um trabalho que não pode parar e já estamos na expectativa de receber mais doses para o final de semana”, disse Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

Poderão receber a vacina os trabalhadores da Educação de creches e pré-escola, pessoas de 18 anos com comorbidades ou com deficiências sem necessidade de cadastro no benefício BPC, gestantes e puérperas, além das segundas doses nos casos necessários com uso das vacinas Coronavac e Astrazeneca.