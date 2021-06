Médicos pedem que familiares de pacientes internados com Covid doem sangue. Segundo o Hematologista, Dr. André Aleixo, os estoques de sangue estão quase zerados. Ele pede a ajuda dos familiares de pacientes que estão internados UTIs Covid para que façam a doação, a fim de reabastecer os estoques.

O Hemocentro de Mossoró está com seus estoques de sangue em nível crítico. A unidade atende a todos os hospitais de Mossoró que precisam passar por cirurgias, pacientes oncológicos e, nesse momento de Pandemia, aos hospitais com leitos de UTI Covid que são os que mais consomem os estoques de sangue do hemocentro.



Segundo o Hematologista, Dr. André Aleixo, os estoques de sangue estão quase zerados. Ele pede a ajuda dos familiares de pacientes que estão internados UTIs Covid para que façam a doação, a fim de reabastecer os estoques.

Ainda segundo ele, os parentes de pacientes de cirurgias e pacientes oncológicos já estão fazendo a doação, mas a maior demanda atualmente tem sido para aqueles que estão nas UTIs Covid.

A direção da unidade se pronunciou nesta quarta-feira (02), por meio de nota, e disse que a procura tem aumentado bastante nos últimos meses e o número de doadores tem diminuído. Se continuar com os níveis em baixa, pode faltar sangue para pacientes até este fim de semana.

“Diante do período delicado que estamos vivenciando, a busca por bolsas de sangue aumentou significativamente e o número de doadores diminuiu consideravelmente. Podemos afirmar que se mantiver esta realidade, irá faltar sangue até este final de semana”, afirma o Diretor do hemocentro, Damásio Leite.

A nota diz ainda que o hemocentro está sempre em campanha de incentivo e conscientização, mas o momento é crítico e desta vez é preciso lançar um apelo à população para comparecer à unidade, realizar a doação de sangue e não deixar os estoques zerarem.

Para fazer a doação de sangue, o doador precisa ter entre 18 e 60 anos, apresentar RG e cartão do SUS, estar saudável e bem alimentado.

A unidade está adotando todas as medidas de prevenção a covid-19, cumprindo todos os protocolos sanitários para a segurança do doador.

O Hemocentro de Mossoró fica ao lado do Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), no bairro Aeroporto e funciona das 7h às 18h, de segunda a sábado.