Músico morre atropelado no cruzamento das ruas João Marcelino com Juvenal Lamartine

Batida aconteceu entre um Uno Mille e uma moto no cruzamento das ruas João Marcelino com Juvenal Lamartine, perto do Curral Veterinário, no Centro de Mossoró; A vítima, Felipe Lopes Cardoso, de 28 anos, era graduado em música pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

Mais um acidente com morte envolvendo carro e moto nas ruas de Mossoró. A ocorrência foi registrada na Polícia Rodoviária de Trânsito no cruzamento das ruas João Marcelino com Juvenal Lamartine, perto do Curral Veterinário, no Centro de Mossoró-RN.

Após a colisão, o SAMU foi acionado ao local, mas já encontrou a vítima Felipe Lopes Cardoso, de 28 anos, sem vida. O rapaz sofreu um traumatismo craniano. A Polícia Militar e Guarda de Trânsito foram acionadas ao local, assim como o Instituto Técnico-científico de Perícia para remoção do corpo para exames.

Felipe Lopes Cardoso é graduado em música pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Seu instrumento preferido é violino.





Dinâmica da ocorrência

Felipe Lopes pilotava sua moto Honda Biz no sentindo Hospital Wilson Rosado-Centro, tendo logo à frente um veículo. A motorista do Uno Mille (nome não confirmado pela Polícia) se deslocava no sentido contrário, ou seja, no sentido Centro Hospital Wilson Rosado.

Em frente ao Curral Veterinário, a motorista do Uno Mille, sinalizou para entrar a esquerda. O motorista que trafegava à frente do músico Felipe Lopes reduziu para a motorista do Uno fazer a conversão. Felipe seguiu na sua preferencial e se chocou com a porta que estava dobrando.

A motorista ainda permaneceu no local para prestar socorro a vítima. Foi levada por familiares após a chegada do Samu. O corpo de Felipe foi levado para a sede do Itep, onde será necropsiado e liberado para sepultamento.