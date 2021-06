Mossoró tem déficit de 1.985 pessoas em atraso com a vacina contra Covid-19

“Nós temos ainda um déficit de pessoas que ainda não procuraram as unidades de saúde para fazerem a sua segunda dose, o município convoca quem está em atraso para ir até o Ginásio do SESI que conta hoje com dez vacinadores aguardando estas pessoas para completar sua imunização” diz Morgana Dantas.

A vacinação contra covid-19 em Mossoró segue contemplando os grupos prioritários estabelecidos no Plano Nacional de Imunização (PNI), mas a Secretaria de Saúde do município, alerta as pessoas para comparecer aos postos de vacinação para a aplicação da segunda dose das vacinas CoronaVac e AstraZeneca e completar o esquema vacinal.

Atualmente, há em Mossoró déficit de 1.985 doses em atraso, sendo 1.250 da Coronavac e 735 da Astrazeneca. A titular da pasta da Saúde, Morgana Dantas, faz um apelo para que quem está em atraso comparecer aos postos de vacina para completar a imunização.

“Nós temos ainda um déficit de pessoas que ainda não procuraram as unidades de saúde para fazerem a sua segunda dose, o município convoca quem está em atraso para ir até o Ginásio do SESI que conta hoje com dez vacinadores aguardando estas pessoas para completar sua imunização” diz Morgana Dantas.

Além da segunda dose da Coronavac e Astrazeneca, Mossoró está vacinando trabalhadores da Educação de creches e pré-escola, pessoas de 18 anos com comorbidades ou com deficiências sem necessidade de cadastro no benefício BPC, grávidas e puérperas com a primeira dose da vacina do imunizante da Pzifer.

"Com as vacinas já aplicadas e as que estão sendo disponibilizadas no momento, Mossoró caminha para ter um número cada vez maior de pessoas imunizadas. Logo, isso pode se refletir na ocupação dos leitos hospitalares, porque com mais imunização, teremos menos pessoas internadas", acredita a secretária.