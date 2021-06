“Estamos investindo em tecnologia para aprimorar os serviços” diz Secretario da fazenda. De acordo com Ivo Franklin, quando chegou a secretaria haviam apenas 4 serviços que aconteciam de forma on line, e hoje estes serviços foram ampliados e já é possível ter acesso a serviços como alvará, abertura de processo on line, certidão negativa, IPTU e outros de maneira virtual sem se dirigir a secretaria.

A Secretaria da fazenda (SEFAZ) de Mossoró está disponibilizando o atendimento remoto de 44 serviços, através de links no site da Prefeitura de Mossoró, para evitar que o cidadão se desloque até os guichês da secretaria.

Em entrevista ao Jornal Mossoró Hoje nas ondas do Rádio desta sexta-feira, (04) o Secretário da Fazenda, Ivo Franklin, disse que o atendimento de forma remota chegou para facilitar o contribuinte a ficar e dias com seus tributos.

"O agendamento online chegou para somar as outras iniciativas da SEFAZ que objetivam reduzir o mínimo possível o número de pessoas nas dependências da nossa secretaria. Isso acontece ainda em virtude da pandemia do coronavírus e nós sabemos que a aglomeração de pessoas favorece a transmissão do vírus", finalizou o secretário municipal da Fazenda.

“Estamos investindo em tecnologia para aprimorar os serviços são medidas que modernizam os nossos serviços e que garantem mais comodidade aos contribuintes do município. O agendamento online permite ao cidadão marcar seu atendimento para qualquer tipo de serviço oferecido na Secretaria da Fazenda", destacou o titular da pasta.

Ivo Franklin também falou sobre o Programa de Parcelamento Incentivado, o PPI que viabiliza ao contribuinte, com dívidas junto ao município, quitar seus débitos com descontos que podem chegar até 90% em juros e multas, além do parcelamento em até 60 vezes.

O secretário disse que é preciso ficar atento ao prazo que já foi prorrogado e vai somente até o dia 16 de junho.

"O prazo foi prorrogado para garantir que o contribuinte mossoroense tenha tempo hábil para aderir ao programa. O objetivo maior é fazer com o cidadão seja beneficiado com essa vantagem criada pela Prefeitura de Mossoró, que facilita aos inadimplentes, condições para quitar suas dívidas junto ao município. É uma oportunidade única oferecida pela gestão Allyson Bezerra", destacou Ivo.

Os contribuintes podem fazer adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado no Portal do Contribuinte da Prefeitura de Mossoró. O atendimento também pode ser feito através do atendimento presencial, na Secretaria Municipal da Fazenda, das 7h às 16h.