Lançamento do MCJ Virtual será dia 12 de junho durante live do Pingo da Mei Dia

A Prefeitura de Mossoró anunciou nesta sexta-feira (04) através de comunicado nas redes sociais, que vai realizar no próximo dia 12 de junho o lançamento oficial do Mossoró Cidade Junina Virtual 2021 com a Live do Pingo da Mei Dia, evento que abre oficialmente os festejos juninos.

O lançamento estava marcada para este sábado (05) mas foi transferido para o dia 12 devido a prorrogação do prazo de inscrição para artistas e bandas do chamamento público. A prefeitura atendeu a um pedido da classe artística que precisa providenciar a tempo a documentação e garantir habilitação de todos os inscritos no credenciamento das contratações.

A prefeitura e a secretaria de cultura buscam beneficiar o máximo de artistas do município, gerando renda nesse período de Pandemia da Covid-19 e mantendo a tradição da festa junina em Mossoró.

Dentro da programação do MCJ Virtual, também está previsto o espetáculo "Chuva de Balas do País de Mossoró, que este ano será apresentado em forma de filme e terá sua primeira exibição no dia 23 de junho no canal do You tube da Prefeitura.

A programação completa do Mossoró Cidade Junina Virtual será divulgada junto com a live do Pingo dia 12 de junho no canal do YouTube da Prefeitura de Mossoró.