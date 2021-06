Allyson e Junior Xavier apresentam projeto de reforma da Praça Dom João Costa

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, se reuniu nesta sexta-feira (04), com representantes do Colégio Diocesano, Faculdade Católica e Diocese de Mossoró para discutir ideias e projetos para as áreas do esporte, educação e infraestrutura de Mossoró.

Allyson apresentou a Padre Sátiro Cavalcanti Dantas, Dom Mariano Manzana, Padre Flávio Augusto e Padre Charles Lamartine a ideia do projeto para reforma e ampliação da Praça Dom João Costa, que fica em frente ao Colégio Diocesano, no bairro Santo Antônio.

"Nossa ideia é transformar a praça em um local para caminhada e também para prática de esportes para a população, lembrando que a praça é um local bem localizado e próximo de diversas escolas", disse o prefeito Allyson.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Júnior Xavier, detalhou o projeto. Informou que contempla área para prática de esportes por crianças, jovens e também idosos.

"Iniciamos esse projeto porque o local é um espaço de fácil acesso, uma praça plana e vimos também a necessidade porque Mossoró ainda não tem uma praça para prática esportiva para deficientes físicos. Nessa praça nós teremos atividades para crianças, adolescentes, jovens, idosos, vai abranger todo esse público", destacou Júnior.

EDUCAÇÃO

Padre Sátiro comentou que como a praça é rodeada por escolas, é interessante a abertura de uma biblioteca pública no local para os estudantes.

"Precisamos de uma biblioteca nessa praça, pois essa praça aqui tem colégios, tem o Estadual, o Diocesano, o Supletivo, o Abel Coelho que é pertinho, o Eliseu Viana, precisamos de uma biblioteca pública bem organizada, bem ordenada e aberta", disse ele.

O diretor da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, Padre Charles Lamartine, enfatizou que a instituição pode contribuir ainda mais, juntamente com as demais universidades de Mossoró, com projetos ligados à saúde.

"Estamos dispostos a apoiar no que for necessário com as atividades para movimentar a praça", afirmou ele.

Na reunião também foi discutida a obra da Lagoa do Bispo, que visa evitar alagamentos na região.

"Queremos evitar alagamentos no entorno da lagoa e queremos escoar a água. Temos um grande projeto de construir uma pista de caminhada ao redor da lagoa", comentou Allyson Bezerra.

O prefeito de Mossoró garantiu que todas as ideias discutidas na reunião serão detalhadas e acrescentadas ao projeto para reforma e ampliação da Praça Dom João Costa e Lagoa do Bispo.