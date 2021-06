Bruno Martins é o novo secretário de comunicação da Prefeitura de Mossoró

O jornalista Regi Carte (à direita) pediu desligamento do cargo no final da tarde desta sexta-feira, 4. Em comunicado, escreveu: "Cumpri minha missão como secretário de Comunicação Social. Ao concluir ciclo previamente definido, peço desligamento do cargo em razão de projetos profissionais anteriormente planejados e incompatíveis com a função de secretário, em face da grande demanda de obrigações"; Para o posto, o prefeito Allyson Bezerra (ao centro) escolheu Bruno Martins (de azul, à esquerda), que já está no Secretaria de Comunicação, no posto de Diretor Executivo