Prefeito homenageia vítimas da covid19 plantando árvores no Parque Municipal

“É uma homenagem muito justa aos nossos profissionais da saúde e às vítimas da Covid-19 na nossa cidade em um plantio de uma muda que representa vida. É uma vida que está começando, que está nascendo”, enfatizou o prefeito que também ressaltou a continuidade do trabalho da Prefeitura na preservação do meio ambiente. “O município vai continuar com o trabalho de preservação e de cuidado aqui do nosso parque municipal e cuidado do meio ambiente da cidade de Mossoró”.

O encerramento da Semana do Meio Ambiente em Mossoró ocorreu neste sábado, 5, no Parque Municipal Maurício de Oliveira com uma homenagem às vítimas da Covid-19 no município (cerca de 500 pessoas) e aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus.

O ato simbólico teve o plantio de algumas mudas nativas. O prefeito Allyson Bezerra participou da solenidade e destacou o trabalho que vem sendo realizado por todos os trabalhadores da saúde na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte e também prestou solidariedade as famílias que perderam parentes nesta pandemia por conta da doença.

A Semana do Meio Ambiente contou com diversas atividades híbridas. O objetivo foi ofertar diferentes atividades para as diversas faixas etárias com o intuito de debater problemáticas recorrentes principalmente no meio urbano.

“Iniciamos na segunda-feira com uma solenidade de abertura e fizemos uma programação híbrida. Disponibilizamos palestras onlines para públicos distintos e realizamos também eco oficinas no Parque Municipal Maurício de Oliveira. Essas eco oficinas tiveram também públicos-alvo distintos. Realizamos também ao longo dessa semana a doação de mudas e também contamos com uma exposição artística do artista mossoroense Naide Batista”, contou Zildenice Guedes, gerente executiva de Educação Ambiental.

“Hoje encerramos a Conferência Meio Ambiente e Sustentabilidade Semana de Meio Ambiente 2021 realizada pela Prefeitura Municipal de Mossoró através da Gerência Executiva de Educação Ambiental da SEIMURB. Agradecemos a SEMARH, ICMBio, UFERSA, IFRN, SOS Sertão, ao artista Naide Batista e todos que contribuíram para que essa semana fosse possível. Agradecemos a toda a população e aos voluntários e voluntárias que trabalharam conosco nessa semana. Nosso muito obrigado! Queremos uma cidade sustentável e essa semana nos dá a certeza que estamos trilhando esse caminho”, agradeceu Zildenice aos parceiros da Semana do Meio Ambiente.

A Gerência Executiva de Educação Ambiental adotou medidas de segurança, em observação aos protocolos sanitários de enfrentamento ao novo coronavírus para as atividades presenciais.